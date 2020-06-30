Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 9 yaşındaki Kağan Gören hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 9 yaşındaki Kağan Gören hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Kenan Devecioğlu yönetimindeki 42 ABF 928 plakalı otomobil, bisikleti ile seyir halinde olan Kağan Gören'e çarptı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarken, devrilen bisikletten metrelerce savrulan Kağan Gören ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağan Gören kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif şekilde yaralanan Devecioğlu ise tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:17 Kaynak: DHA

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