Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada

Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha!