Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

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Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu!

Okulda Camdan Atlayarak İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti

Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha!