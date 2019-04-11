Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

40 dakika önce

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Nehir T.'ye, yokuş aşağı seyir halinde olan Metin T. yönetimindeki 39 AS 596 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:27 Kaynak: İHA
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