Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
40 dakika önce
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:27 Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzeri üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Nehir T.'ye, yokuş aşağı seyir halinde olan Metin T. yönetimindeki 39 AS 596 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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