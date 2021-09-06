OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ABLA VE KARDEŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmekte olan Şengül Sarı (55) ve ablası Nazikar Sarı (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Yol kenarındaki bir restoranda çalışan çocuğunun yanına giden Şengül Sarı ve ablası Nazikar Sarı'ya, Mustafa S. yönetimindeki 67 UA 467 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan iki kardeş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nazikar ve Şengül Sarı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Jandarma, otomobil sürücüsü Mustafa S.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.