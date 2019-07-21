Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
'nın Pozantı
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Pozantı- Ankara
istikametinde seyreden Ahmet Oral'ın kullandığı 01 BAK 45 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Koçyiğit'e çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Ağır yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Koçyiğit, ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
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