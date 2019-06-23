Otomobilin çarptığı ağaç devrildi
46 dakika önce
Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu devrilen araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:57 Kaynak: AA
'de otomobilin çarpması sonucu devrilen araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı. Caddebostan
Operatör Cemil Topuzlu
Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle caddenin ortasındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta hasar meydana gelirken, devrilen ağaç nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. İtfaiye
ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağacı parçalara ayırdıktan sonra yoldan kaldırdı.
Lüks otomobil, durağa böyle daldı
Nevşehir'de turist otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır