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Otomobilin çarptığı Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş - Son Dakika

Otomobilin çarptığı Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş

11.02.2022 17:49

Ankara'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ahmet Rüştü Bayar, Çankırı'da toprağa verildi. Kazanın ardından gençle ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Bayar'ın, okul harçlığı motokuryelik yaptığı öğrenildi.

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptıktan sonra hava yastığı açık olarak önündeki kurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.

MOTOKURYE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle motokurye Bayar, yola fırlarken otomobil de yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Bayar ve otomobil sürücüsü İbrahim C, kazada ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim C'nin ise tedavisi sürüyor.

Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş

OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce çalışmaya başladığı öğrenildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bayar için memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Türbaşı köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bayar'ın iş yerinden ve üniversiteden arkadaşları ile yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken acılı anneyi de Bayar'ın arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Ahmet Rüştü Bayar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra toprağa verildi.

Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; İbrahim C'nin aracının savrulup, kaldırıma çarptığı, park halindeki araçları sıyırarak, hava yastığı açık olarak motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş
Otomobilin çarptığı Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş
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Otomobil, Çankaya, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş - Son Dakika
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