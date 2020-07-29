Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Saray Devlet Hastanesinde tedavi alınan yaralılardan 7 Yaşında ki Damla Pekbey Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilirken sürücü Mesut S. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Pekbey (36) ve 7 Yaşındaki kızı Damla Pekbey'e Kıyıköy istikametine seyreden Mesut S. idaresindeki 59 R 312 Plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan anne kız olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:15

Kaynak: İHA

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