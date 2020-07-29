Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Pekbey ve 7 Yaşında ki kızı Damla Pekbey'e Kıyıköy istikametine seyreden Mesut S. İdaresinde ki 59 R 312 Plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan anne kız olay yerine çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesinde tedavi alınan yaralılardan 7 Yaşında ki Damla Pekbey Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilirken sürücü Mesut S. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

F.K.