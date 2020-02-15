Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

6 saat önce

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatice Güneri (70) öldü, kızı Fatma İsmailoğulları (38) yaralandı.

Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı, System.String[]

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatice Güneri (70) öldü, kızı Fatma İsmailoğulları (38) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit İ. (25) yönetimindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Ağır yaralanan anne ve kızı, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Güneri, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Fatma İsmailoğulları ise tedaviye alındı. Sürücü, gözaltına alındı.


Hatice Çarpar, Kayseri, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öz annesinin işkence ettiği bebeğe kayyum atandı
Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 00:12:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]