Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Anne ve Oğlu Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Anne ve Oğlu Yaralandı

54 dakika önce

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi 114 No'lu sokakta anne Ü.Ü (38) ve oğlu E.Ü'ye (10), yolun karşısına geçerken V.B (29) yönetimindeki 78 BE 663 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalarak sürüklenen anne ve oğlu ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından önce özel bir hastaneye daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan E.Ü'nün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaralıların şehirde görev yapan bir polis memurunun eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:11 Kaynak: AA

Karabük, Anne, 3. Sayfa
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