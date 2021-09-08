Otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğluna otomobil çarptı, anne ve oğul yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.Ş. (18) yönetimindeki 58 BK 562 plakalı Peugeot marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.K. (13) ve annesi V.K. (33)'ya çarptı. Kazada anne ve 13 yaşındaki oğlu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve oğlu sağlık ekiplerinin olaya yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS