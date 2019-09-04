Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı
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Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

3 saat önce

ELAZIĞ'da düğünden çıkıp, yolun karşısın geçmek isterken otomobilin çarptığı Güray Üzün (59) öldü, torunu Resul Emre Berkay (8) ise ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da düğünden çıkıp, yolun karşısın geçmek isterken otomobilin çarptığı Güray Üzün (59) öldü, torunu Resul Emre Berkay (8) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Yurtbaşı karayolunda meydana geldi. Yakınlarının düğününden çıkıp, eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün ve torunu Resul Emre Berkay'a, H.K. yönetimindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Resul Emre ile anneannesi Güray Özün yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Güray Özün, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Resul Emre Berkay'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza sonrası sürücü H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.


Berkay Şahin, Yurtbaşı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:58 Kaynak: DHA
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