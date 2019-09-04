Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı
3 saat önce
ELAZIĞ'da düğünden çıkıp, yolun karşısın geçmek isterken otomobilin çarptığı Güray Üzün (59) öldü, torunu Resul Emre Berkay (8) ise ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:58 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da düğünden çıkıp, yolun karşısın geçmek isterken otomobilin çarptığı Güray Üzün (59) öldü, torunu Resul Emre Berkay (8) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Yurtbaşı
karayolunda meydana geldi. Yakınlarının düğününden çıkıp, eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün ve torunu Resul Emre Berkay'a, H.K. yönetimindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Resul Emre ile anneannesi Güray Özün yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Güray Özün, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Resul Emre Berkay'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza sonrası sürücü H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor