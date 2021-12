Otomobilin çarptığı at telef oldu - Son Dakika

Denizli'de hızla ana yola atlayan ata seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan at, iç kanaması sonucu telef oldu.

Kaza, Tavas ilçesi Solmaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Muğla istikametine giden Mevlüde K. idaresindeki 20 AAS 474 plakalı otomobil, aniden önüne atlayan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mevlüde K. kafasını çarparken at ise yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan Mevlüde K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bölgeye gelen veteriner hekimleri ise yaralı ata müdahale ederken iç kanama geçirdiğini tespit etti. Bir süre can çekişen at telef oldu. - DENİZLİ