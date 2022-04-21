Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı

21.04.2022 21:35
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, seyir halinde olan 2 otomobilin üstüne düştü. Kaza sebebiyle 6 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikameti Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 55 AD 166 plakalı Lada marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, Ankara istikametinde seyir halinde olan 41 BV 186 ve 41 AEV 213 plakalı araçların üstüne düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralı sürücü O.K.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aynı araçta bulunan yaralılar C.B., E.D., E.K., ve C.S.'ye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Aydınlatma direğinin üstüne düştüğü 41 BV 186 plakalı otomobilin sürücüsü M.G. de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından 6 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan 41 AEV 213 plakalı aracın sürücüsü Özcan Akbulut, "Seyir halinde devam ederken direk üstümüze geldi son anda kurtardık. Direk önce öndeki araca düştü sonra da sekti bizim otomobilimizin üstümüze devrildi. Diğer araçta insanlar yaralandı" dedi.

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik- Adil Özdemir - İHA)

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı aydınlatma direği 2 otomobilin üstüne devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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