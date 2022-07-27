Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu

Erzincan merkez Akşemsettin Mahallesi'nde Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, 666 ile 661. sokakların kesişimin de çarpıştı.
Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi.
Kazada Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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