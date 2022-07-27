Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu

27.07.2022 09:13
Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu

Erzincan'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğun üzerine devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan merkez Akşemsettin Mahallesi'nde Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, 666 ile 661. sokakların kesişimin de çarpıştı.

Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi.

3 YARALI VAR

Kazada Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza yapan otomobilin çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi: 3 yaralı Kaza yapan otomobilin çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi: 3 yaralı Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi
Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu - Son Dakika
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