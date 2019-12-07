Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti

6 saat önce

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı.

Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti, System.String[]

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerden kopan parçalar alt yola düştü. Yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dörtyol Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, bariyerin parçaları koparak, alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile alt yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle köprü, çift yönlü trafiğe kapandı.


Osman Gençer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 04:58:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]