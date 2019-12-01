Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

6 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı belediye işçisi Ozan Çavuşoğlu (28), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı belediye işçisi Ozan Çavuşoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, Çanakkale asfaltı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında Menemen yönüne yürüyen Ozan Çavuşoğlu'na, plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Menemen Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı belirtilen Çavuşoğlu'na çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Çanakkale, Menemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı?
İstanbul'da lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı Bariyerlere çarpan milyonluk araç hurdaya döndü Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 17:19:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]