Otomobilin çarptığı betül, yaralandı
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ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Betül Rıdvan (9), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:58 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye
uyruklu Betül Rıdvan (9), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Eskisaraya Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Betül Rıdvan'a plakası ve sürücücü öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Betül Rıdvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, yaralı Rıdvan'a çarpıp kaçan otomobilin ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
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