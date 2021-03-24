Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
24.03.2021 14:05
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Ereğli'de Konya Adana Karayolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.V. yönetimindeki 06 VRL 31 plakalı Ford marka otomobil, Ahmet K. (71) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık görevlileri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı