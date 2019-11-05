Denizli'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Kazada bisiklet sürücüsünün çarpan sürücü olay yerinde durmayarak kaçtı.



Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 20 YE 080 plakalı otomobil, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Çakal olay yerinde hayatını kaybederken bisiklete çarpan otomobil sürücüsü de durmayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri Çakal'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Polisin kaza sonrası başlattığı inceleme sürüyor. - DENİZLİ