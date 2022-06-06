Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

06.06.2022 20:45
Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin çarptığı, elektrikli bisikletin sürücüsü Osman Akkuş (75) hayatını kaybetti.

KONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin çarptığı, elektrikli bisikletin sürücüsü Osman Akkuş (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yunak Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Fahri A.'nın kullandığı 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen bisikletten yere savrulan Akkuş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Akkuş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Fahri A. da gözaltına alınarak polis merezine götürüldü.


Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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