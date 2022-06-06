Kaza, saat 19.00 sıralarında Yunak Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Fahri A.'nın kullandığı 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen bisikletten yere savrulan Akkuş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Yunak Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Akkuş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Fahri A. da gözaltına alınarak polis merezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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