Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü

Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü

31 dakika önce

KONYA (AA ) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü, System.String[]
KONYA (AA ) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.B. (52) idaresindeki 34 E 0071 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu Kulu mevkisinde Uğur Şener'in (52) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Şener, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şener burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.B. ise Kulu Polis Merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 12:20:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]