Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü
31 dakika önce
KONYA (AA ) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
KONYA (AA ) - Konya
'nın Kulu
ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.B. (52) idaresindeki 34 E 0071 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu Kulu mevkisinde Uğur Şener'in (52) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Şener, 112 Acil Servis
ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Şener burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.B. ise Kulu Polis
Merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:49 Kaynak: AA
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