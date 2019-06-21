Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü.
Burak B. (25) idaresindeki 46 NE 636 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Mekki Severim'e (14) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Severim, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Severim, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, sürücü Burak B'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:12 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezarlıkta 30 kaplumbağa ölüsü yan yana bulunmuştu! Nedeni belli oldu Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 21:28:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]