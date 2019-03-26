Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
45 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çetinkaya
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetinkaya istikametinden Bafra istikametine bisikletle seyir halinde olan İsmail Demirtaş(50) karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan plakası ve sürücüsü tespit edilen otomobili yakalamak için Jandarma
ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:34 Kaynak: İHA
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