Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında Gülsüm Demir idaresindeki 02 LD 274 plakalı plakalı otomobil, Bilal Eşe idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Bilal Eşe yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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