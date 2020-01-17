Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında Gülsüm Demir idaresindeki 02 LD 274 plakalı plakalı otomobil, Bilal Eşe idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Bilal Eşe yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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