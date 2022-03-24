Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

24.03.2022 16:41
Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), otomobil çarptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), otomobil çarptı. Ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Salihli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e, İzmir'den Salihli yönüne giden M.K.'nin (43) kullandığı 35 HC 7260 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz'e ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Öz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına aldı.


Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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