Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı

54 dakika önce

BURSA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S. (44), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

BURSA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S. (44), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Yusuf Ç. (40) yönetimindeki 16 PB 758 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Sabit S., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sabit S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen Sabit S. tedaviye alındı.

OLAY YERİNE DÖNMEK İSTERKEN KAZA YAPTI

Öte yandan, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Yusuf Ç., aracıyla olay yerine geri dönmek için manevra yaptığı sırada 16 U 9581 plakalı otomobil ile çarpıştı. İkinci kazada yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı

Alanyurt, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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