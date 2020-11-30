Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A'nın kullandığı 41 TC 832 plakalı Renault marka otomobil, 66 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü, metrelerce havaya fırladıktan sonra otomobilin ön camına düştü. Otomobil karşı şeride geçerek durabilirken, çarptığı bisiklet de aynı yöne savruldu. Kazada ağır yaralanan yaşlı adamın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adama doktorlar müdahalede bulundu. Doktorların çabaları sonucunda hayata tutunan Hüseyin K. tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ