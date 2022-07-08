Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

08.07.2022 15:57
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 DSZ 010 plakalı otomobil bir AVM önünde bulunan yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmekte olan Aslan Öztürk'e (59) çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Öztürk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahsa gözaltı Bahçesinde dişi Hint keneviri yetiştiren şahsa gözaltı Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Son dakika haberleri... 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement