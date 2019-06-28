Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Necdet Sarıtaş (10), yola savrularak, ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Necdet Sarıtaş (10), yola savrularak, ağır yaralandı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolunun Egemen kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Osman Tanrıverdi yönetimindeki 45 K 1961 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşağa hatalı giren bisikletli Necdet Sarıtaş'a çarptı. Kazada bisikletiyle yola savrulan Sarıtaş, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sarıtaş, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Necdet Sarıtaş, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, otomobil sürücüsü Osman Tanrıverdi'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
Osman Tanrıverdi, Kula, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]