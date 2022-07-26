Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Karapınar Caddesi Hacı Keleş Cami yakınlarında Umut Can T., idaresindeki bisiklete çarpıştı. Meydana gelen kazada Umut Can T., yaralandı.

Kaynak: İHA

Umut Can, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.