Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

26.07.2022 10:26
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan çocuk yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Karapınar Caddesi Hacı Keleş Cami yakınlarında Umut Can T., idaresindeki bisiklete çarpıştı. Meydana gelen kazada Umut Can T., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Umut Can, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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