Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

27.04.2022 19:08
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Üç Petrol bölge kavşak yönünden Konak Mahallesi'ne gitmek için yola giren A.D. yönetimindeki 67 SN 834 plakalı otomobil, arkadaşlarıyla bisiklet oynayan ve üst yoldan aşağı doğru gelen 9 yaşındaki E.K.'ye çarptı. Yaralanan çocuk olay yerine çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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ABD'den Libya'da petrol üretimine yeniden başlanması çağrısı ABD'den Libya'da petrol üretimine yeniden başlanması çağrısı ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı

Zonguldak, Petrol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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