Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

-Üzerinden kimlik çıkmayan genç yaşam mücadelesi veriyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bisikletiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kullanmış olduğu bisikletiyle birlikte Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen ve 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen gence, Fatih G., idaresindeki 03 BC 237 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen feci kazada kimliği belirsiz genç ağır şekilde yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Üzerinden her hangi bir kimlik çıkmayan gencin kim olduğu araştırılırken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazaya karışan otomobil ile bisiklet ise yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.