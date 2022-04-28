Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

28.04.2022 20:34
Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar köyü Sivriboğaz Mahallesi'nde sürücüsü henüz bilinmeyen 67 ABK 680 plakalı otomobil hareket halindeyken, bisiklette bulunan Samet D. (17) gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Samet D., otomobilin üstünde yaralı olarak kaldı. Yaşanılan kaza sonrası 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan genç Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin tedavisi devam ederken jandarma konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

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Ters yönden gelen traktör otomobili biçti Ters yönden gelen traktör otomobili biçti

Zonguldak, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı - Son Dakika
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