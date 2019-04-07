Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

28 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulu makastan Kulu istikametine bisikletiyle giden Uğur Şener'e (45) Kulu yönüne giden E.B.'nin kullandığı 34 E 0071 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan bisiklet sürücüsünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Şener hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şener'in Kulu Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan Mevlana İlkokulu'nda hademelik yaptığı öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:52 Kaynak: İHA

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