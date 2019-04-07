Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti
28 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya
'nın Kulu
ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kulu makastan Kulu istikametine bisikletiyle giden Uğur Şener'e (45) Kulu yönüne giden E.B.'nin kullandığı 34 E 0071 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan bisiklet sürücüsünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Şener hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şener'in Kulu Fatih Sultan
Mahallesi'nde bulunan Mevlana
İlkokulu'nda hademelik yaptığı öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:52 Kaynak: İHA
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