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Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zeytinliova Mahallesinden Akhisar ilçe merkezi istikametine giden İ.U. idaresindeki 45 YD 277 plakalı otomobil, tali yoldan aniden karayoluna kontrolsüz çıkış yapan bisikletli Hüseyin Şenkuş'a çarptı. Otomobil sürücüsünün 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Şenkuş Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenkuş hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:13 Kaynak: İHA
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