Son dakika haber | Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

12.07.2022 15:37

Son dakika habere göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırkpınar Sahil Caddesi'nde seyreden M.Ç. (43) idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hikmet Tepe'nin (62) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Tepe, 112 Acil Servis ekibince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü M.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepe'nin cenazesi, El Doha Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Hikmet Tepe, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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