Otomobilin çarptığı bisikletli kadın yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bisikletli kadın yaralandı
06.04.2021 11:12
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Uzunbanı Mahallesi ek sanayi sitesi civarında meydana geldi. 38 PS 257 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ara yoldan çıkan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden yola savrulan Sultan Nur Oran yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan kadın sürücü olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Sultan Nur Oran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
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