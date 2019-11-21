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Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İ.U'nun kullandığı 45 YD 277 plakalı otomobil, Zeytinliova Mahallesi - Akhisar yolunda bisikletli Hüseyin Şenkuş'a çarptı.

Otomobil sürücüsünün 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenkuş'u Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk etti.

Şenkuş hastanede hayatını kaybetti, İ.U. gözaltına alındı.

Akhisar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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