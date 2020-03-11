Otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

6 saat önce

Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yiğitcan M. idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, Darıcı Mahallesi 5713. Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Mücahit Duman'ın (70) kullandığı bisiklete çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan Duman, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:39 Kaynak: AA
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