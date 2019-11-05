Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)

6 saat önce

KAZA ANI KAMERADADenizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2), System.String[]

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli Çakal'a çarptıktan sonra karşı şeride geçip, olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.


Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:15 Kaynak: DHA
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