OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ URAS, 27 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ URAS, 27 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

15.09.2022 19:54

BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 19 Ağustos'ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Uras Yılmaz, 27gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti.Kazanın ardından ifadesine başvurulup salıverilen sürücü Barış Arukan, Uras Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Arukan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti BURSA'DA 3 KATLI APARTMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI BURSA'DA 3 KATLI APARTMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI
Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ URAS, 27 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:13:39. #1.13#
SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ URAS, 27 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement