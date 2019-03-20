Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes
Bulvarı'nın sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Şehit Sokak'tan bisikleti ile bulvarı geçip sanayi sitesine gitmek isteyen 65 yaşındaki Hüseyin Balıkçı'ya, Ferhat Özararslan'ın kullandığı 46 VK 644 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına ardından da asfalt zemine düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bacağında kırık oluşan Balıkçı, 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:50 Kaynak: İHA
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