Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nın sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Şehit Sokak'tan bisikleti ile bulvarı geçip sanayi sitesine gitmek isteyen 65 yaşındaki Hüseyin Balıkçı'ya, Ferhat Özararslan'ın kullandığı 46 VK 644 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına ardından da asfalt zemine düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bacağında kırık oluşan Balıkçı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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