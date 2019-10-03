Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, kadın sürücü ağladı
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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, kadın sürücü ağladı

2 saat önce

KARAMAN'da otomobili ile çarptığı bisikletin sürücüsü Cafer İzci'nin (42) yaralanmasına neden olan Çiğdem Öz, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, kadın sürücü ağladı, System.String[]
KARAMAN'da otomobili ile çarptığı bisikletin sürücüsü Cafer İzci'nin (42) yaralanmasına neden olan Çiğdem Öz, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Çiğdem Öz idaresindeki 70 FS 196 plakalı otomobil, kavşakta Cafer İzci'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İzci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İzci'ye müdahale ederken, otomobil sürücüsü Öz, kaldırımda oturarak, 'Ben ömrümde karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü. Vatandaşlar, Çiğdem Öz'ü sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf ederken yaralı olan Cafer İzci, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Çiğdem Öz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Çiğdem Öz, Hamidiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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