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Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli Necdet Sarıtaş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli Necdet Sarıtaş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolunun Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Osman Tanrıverdi yönetimindeki 45 K 1961 plakalı otomobil, kavşakta bisikletli Necdet Sarıtaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıtaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıtaş, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sarıtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Osman Tanrıverdi ise, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
Osman Tanrıverdi, Kula, Manisa, Güncel
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