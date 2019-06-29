Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü (2)
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Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü (2)

9 dakika önce

KAZA KAMERADAManisa'nın Kula ilçesinde, bisikletli Necdet Sarıtaş'ın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü (2), System.String[]

KAZA KAMERADA
Manisa'nın Kula ilçesinde, bisikletli Necdet Sarıtaş'ın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sarıtaş'ın  Uşak yönüne giden iki TIR'ın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görüldü. Kavşakta durmadan anayola kontrolsüz çıkan bisikletli çocuğa, otomobilin çarptığı görüntülerde yer aldı. 
TOPRAĞA VERİLDİ
Necdet Sarıtaş'ın cenazesi, bugün Merkez Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası, Kula Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Manisa, Kula, Güncel
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