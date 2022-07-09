İneğin kaçan bir kurbanlık büyükbaş olduğu düşünülürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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