Otomobilin Çarptığı Çakal İstanbul'a Gönderildi
1 saat önce
Kırklareli'de bir otomobilin çarptığı çakal tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Kırklareli
'de bir otomobilin çarptığı çakal tedavi edilmek üzere İstanbul
'a gönderildi.
Kırklareli'de araba çarpması sonucu yaralanan çakalı gören duyarlı vatandaşlar Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri arabanın çarptığı çakalı yakalayarak koruma altına aldı. Çakal tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesine gönderildi.
Otomobilin çarptığı çakalın, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı bildirildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:12 Kaynak: İHA
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