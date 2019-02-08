Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Çakal İstanbul'a Gönderildi

Otomobilin Çarptığı Çakal İstanbul'a Gönderildi

1 saat önce

Kırklareli'de bir otomobilin çarptığı çakal tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Otomobilin Çarptığı Çakal İstanbul'a Gönderildi, System.String[]
Kırklareli'de bir otomobilin çarptığı çakal tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kırklareli'de araba çarpması sonucu yaralanan çakalı gören duyarlı vatandaşlar Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri arabanın çarptığı çakalı yakalayarak koruma altına aldı. Çakal tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi.

Otomobilin çarptığı çakalın, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı bildirildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:12 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, İstanbul, 3. Sayfa
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