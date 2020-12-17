Otomobilin çarptığı cip devrildi - Son Dakika

Otomobilin çarptığı cip devrildi

Karabük'te seyir halindeki otomobilin cipe çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Karabük'te seyir halindeki otomobilin cipe çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza, Esentepe Mahallesi 75. Yıl kavşağında meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 78 AAK 718 plakalı Ford marka otomobil Köprülü Sokak'tan gelip 75. Yıl kavşağını geçmekte olan R.Ö.E. idaresindeki 78 SM 263 plakalı Nissan marka cipe çarptı. Kazada cip devrilirken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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